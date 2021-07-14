Телефон Nokia 105 4G оценен в 2690 рублей

Компания HMD Global дала старт российским продажам телефонов Nokia 105 4G и Nokia 110 4G, которые оценены в 2690 и 2990 рублей соответственно. Первый характеризуется черной, голубой и красной расцветками, 1,8-дюймовым дисплеем с разрешением 120:160 пикселей, батареей ёмкостью 1020 мАч, FM-радио, фонариком и слотом для двух SIM-карт. Второй отличается наличием камеры, видео- и аудиоплеера, а также поддержкой карт памяти microSD объёмом до 32 ГБ. Он доступен в желтым, бирюзовым и черным цветовыми вариантами.