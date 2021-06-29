Телефон Nokia 105 4G получил поддержку Alipay

В Китае был анонсирован классический кнопочный телефон Nokia 105 4G, главной особенностью которого стала поддержка платежной системы Alipay. Новинка доступна для предзаказа на китайском рынке в черной, голубой и красной расцветках по цене в 230 юаней или около 2600 рублей. Старт розничных продаж намечен на 5 июля. Отметим, что в России телефон вышел пару недель назад.

Nokia 105 4G оснащается 1,8-дюймовым дисплеем с разрешением 120:160 пикселей, батареей ёмкостью 1020 мАч, FM-радио, фонариком, а также слотом для двух SIM-карт.