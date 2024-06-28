Телефон Nokia 235 4G оценили в 45 долларов

Компания HMD Global выпустила на индийский рынок кнопочные телефоны Nokia 235 4G и Nokia 220 4G, которые оценены в 45 и 40 долларов соответственно. Старшую модель оснастили 2,8-дюймовым IPS-экраном, 2-Мп камерой, одноядерным процессором Unisoc T107, предустановленной ОС Nokia S30+, 64 МБ оперативной и 128 МБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, съемной батареей ёмкостью 1450 мАч, автономностью до 9,8 часов работы в режиме телефонного звонка, адаптером беспроводной связи Bluetooth v5.0, 3,5-мм аудиогнездом, портом USB-C, MP3-плеером и FM-радио. Младшая модель отличается лишь отсутствием камеры.