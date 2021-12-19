Телефон Nokia 2760 Flip 4G получит 5-Мп камеру

Сетевые источники раскрыли параметры телефона-раскладушки Nokia 2760 Flip 4G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит предустановленную операционную систему KaiOS, габариты 109:58:19,3 мм, массу 136 граммов, камеру разрешением 5 Мп, слот microSD, цветной дисплей с разрешением 240:320 точек, батарею ёмкостью 1450 мАч с автономностью до 13,7 часа в режиме ожидания, поддержку 4G, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, а также MP3-плеер. Ориентировочная цена телефона пока не раскрывается. Отметим, что ранее KaiOS получили такие модели, как Nokia 6300, Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough, Nokia 8000 и Nokia 8110.