Телефон Vivo 1817 имеет 2 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 8.1 Oreo

Vivo выпускает самые разнообразные устройства, начиная от ведущих флагманов, таких как Vivo NEX, с его всплывающей камерой до устройств начального уровня, таких как Vivo Y93. Телефон, показанный сегодня на бенчмаркинговом сайте GeekBench, опустили планку еще ниже.

Смартфон с именем модели Vivo 1817 действительно был зачислен в спецификации начального уровня. Телефон, имеет всего 2 ГБ ОЗУ. Он работает под управлением Android 8.1 Oreo и имеет процессор 1,96 ГГц. Это определенно не то, что мы хотели бы видеть в конце 2018 года.