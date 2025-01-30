Телефон Xenium Х280 с АКБ на 3000 мАч вышел в России

Отечественный ритейлер DNS выпускает на российский рынок кнопочный телефон Xenium Х280, который обойдется в 3490 рублей. Его главной особенностью стал литий-ионный аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Также сообщается о некой запатентованной технологии энергосбережения, которая продлевает автономность до 92 дней в режиме ожидания или 35 часов разговора. Также телефон можно использовать как пауэрбанк.

Новинка характеризуется 2,8-дюймовым цветным TFT-экраном с разрешением 320:240 точек, одинарной 0,3-Мп камерой, адаптером беспроводной связи Bluetooth, FM-радио, диктофоном, режимом mp3-плеера и слотом для карты памяти microSD.