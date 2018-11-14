Телефон-долгожитель Nokia 106 оценен в 1590 рублей

Компания HMD Global пополнила ассортимент телефонов моделью Nokia 106, которая поддерживает работу в сотовых сетях GSM 900/1800. Новинку оснастили 1,8-дюймовым цветным QQVGA-дисплеем, процессором MediaTek 6261D, 4 Мб оперативной памяти, поддержкой двух SIM-карт, FM-тюнер, 3,5-мм разъемом для наушников, светодиодным фонариком, портом Micro-USB, а также аккумулятором на 800 мАч, автономности которого хватает на 15,7 часа разговоров и 21 день в режиме ожидания. Размеры устройства равны 111,15:49,5:14,4 мм, а масса – 70,2 граммам. Цена Nokia 106 в России составит 1590 рублей.