Телефон-раскладушка Nokia 2660 Flip оценен в 60 евро

Компания Nokia представила телефон Nokia 2660 Flip, который выполнен в ностальгическом форм-факторе раскладушки. Новинка характеризуется 2,8-дюймовым QVGA-экраном, внешним 1,77-дюймовым дисплеем, VGA-камерой, батареей ёмкостью 1450 мАч, совместимостью со слуховым аппаратом и слотом для карт памяти micro SD до 32 ГБ.

Также была представлена модель Nokia 8210 4G с цветным 2,8-дюймоым QVGA-экраном, поддержкой LTE, слотом для карты памяти microSD, корпусом из поликарбоната, песочной, синей и красной расцветками, аккумулятором ёмкостью 1450 мАч и поддержкой FM-радио. Цена каждой из новинок составляет 60 евро.