Телефоны Huawei не будут получать обновления Android в будущем

Срок действия временной лицензии, позволяющей Huawei продолжать вести бизнес с американскими компаниями истек 13 августа 2020 года.

Министерство торговли США подтвердило, что срок действия лицензии истек. А вот по истечению срока лицензии, компания Google не сможет выпускать обновления программного обеспечения для устройств Huawei, работающих на ОС Android.

Компания Google подтвердила, что временная генеральная лицензия позволяла компании отправлять обновления на устройства компании Huawei. По ее истечению срока лицензии, Google прекращает поддержку устройств. Временная лицензия была продлена более чем на год, и в мае месяце министерство торговли США заявила, что дальнейших продлений не будет, также заблокировав доступ компании Huawei к зарубежным производителям микросхем.