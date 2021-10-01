Телефоны Pixel могут автоматически записывать и загружать видео в экстренной ситуации

Одной из функций, которую Google предлагает исключительно для своих телефонов Pixel Android, является приложение Personal Safety. За прошедшие годы были добавлены такие функции, как проверка безопасности, которая автоматически оповещает ваши контакты в экстренных случаях, если вы не отвечаете в соответствии с расписанием, и нет возможности автоматического набора 911, если он обнаруживает, что вы попали в автомобильную аварию. Теперь XDA-Developers и Android Police указывают на новую функцию, которая может автоматически записывать видео, если вы активируете встроенную функцию экстренной помощи.

Он информирует пользователей, что может непрерывно записывать до 45 минут после активации, если на вашем телефоне достаточно памяти. Если есть подключение к Интернету, видео будет автоматически сохранено в вашей учетной записи Google, где оно будет храниться в течение семи дней. Если у вас телефон Pixel, вы можете найти эту функцию в настройках приложения «Личная безопасность». Чтобы активировать Emergency SOS, вы должны нажать кнопку питания пять раз.