Телевизор TCL P7K оценен в 35 тысяч рублей

Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии TCL P7K, которая состоит из версий на 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются панелями HVA с технологией QLED, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 350 нит, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и HLG, 93-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и поддержкой бионической оптимизации цвета для корректной передачи скинтона, игровым режимом Master для лучшей плавности и минимизации задержки, акустикой с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, предустановленной ОС Google TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4, а также интерфейсами HDMI 2.1. Цены на TCL P7K стартуют от 35 тысяч рублей.