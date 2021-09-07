Телевизор Xiaomi Mi TV P1 55’’ оценен в 48 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смарт-телевизора Mi TV P1 55’’, рекомендованная цена которого составляет 47990 рублей. Новинка характеризуется 55-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, цветовой гаммой с поддержкой 1,07 миллиарда оттенков, 88% охватом цветовой палитры NTSC и 94% DCI-P3, поддержкой технологий MEMC, Dolby Vision и HDR10+, поддержкой Chromecast, предустановленной ОС Android TV с фирменной надстройкой PatchWall, пультом с поддержкой голосового управления и Google Ассистент, двумя динамиками по 10 Вт, поддержкой Dolby Audio и DTS-HD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, одним интерфейсом HDMI 2.0, тремя HDMI 2.1 (eARC), двумя разъемами USB 2.0, композитным AV, Ethernet, оптическим портом и 3,5-мм гнездом для наушников.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV P1 55’’
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