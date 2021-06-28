Телевизоры Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition оценены от $930 Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских телевизоров серией Mi TV 6 Extreme Edition, в которую вошли 55, 65 и 75-дюймовые модели. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, платформой MediaTek MT9950, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, 100, 224 и 255 зонами подсветки соответственно, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, углами обзора по горизонтали до 178 градусов, аудиосистемой мощностью 100 Вт, выдвижной сдвоенной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также сертификацией Dolby Vision HDR. Телевизоры появятся в китайской продаже 9 июля по цене от 930 долларов. Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских телевизоров серией Mi TV 6 Extreme Edition, в которую вошли 55, 65 и 75-дюймовые модели. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, платформой MediaTek MT9950, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, 100, 224 и 255 зонами подсветки соответственно, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, углами обзора по горизонтали до 178 градусов, аудиосистемой мощностью 100 Вт, выдвижной сдвоенной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также сертификацией Dolby Vision HDR. Телевизоры появятся в китайской продаже 9 июля по цене от 930 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:51 . Продукт - Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition

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