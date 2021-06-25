Телевизоры Xiaomi Mi TV 6 получат 100-Вт звук

Компания Xiaomi поделилась новыми подробностями о телевизорах Mi TV 6, официальная презентация которых запланирована на 28 июня. Итак, грядущие новинки получат не только высочайшего качества картинку, но и продвинутый звук. Мощность местной звуковой системы составит 100 Вт. По мнению производителя, никакой саундбар здесь уже не понадобится. Также сообщается об использовании матрицы QLED c точной цветопередачей (Delta E – 1,5 единицы). Наконец, еще один тизер подтвердил использование выдвижной сдвоенной камеры, главный датчик которой имеет разрешение 48 Мп. Ранее было объявлено о поддержке Wi-Fi 6, AMD FreeSync Premium и наличии порта HDMI 2.1 для полной совместимости с игровыми консолями нового поколения Microsoft Xbox Series X и Series S.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 6
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