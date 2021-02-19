The PodChain Pro спасут Apple AirPods Pro от утери

Apple AirPods Pro — безусловно, одни из самых успешных по-настоящему беспроводных наушников на мировом рынке. Несмотря на то, что существуют различные сторонние аксессуары для настройки этих наушников, PodChain Pro позволяет заряжать наушники по мере их использования и при этом не терять устройств в процессе занятий спортом или других ситуациях. Согласно отчету TomsGuide, это портативное зарядное устройство, которое позволяет заряжать AirPods Pro, пока вы их используете. Правда, стоит отметить, что в этом случае теряется основная особенность продукта — наушники остаются качественными и достаточно продвинутыми, но они уже не беспроводные. С другой стороны, именно для пробежек, спорта и прочих сценариев это действительно крутая фишка.