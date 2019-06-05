The Rock and Under Armor выпустили новые беспроводные наушники

Партнеры по тегам Dwanye Johnson и Under Armor снова объединились для создания нового продукта. Спортивные наушники Project Rock True имеют защиту от пота и остаются в ухе пользователя даже при самых интенсивных тренировках.

Новинка получили около 5 часов непрерывного воспроизведения при полной зарядке. Также в комплекте идет зарядный чехол, который может добавить еще 20 часов прослушивания.

Project Rock True имеет функцию, которая позволяет окружающему шуму проникать в звуковую среду. Логотип «бык» на боковой стороне вкладышей служит кнопкой, которая при нажатии активирует функцию шумоподавления, когда вы пытаетесь сфокусироваться на выполняемой задаче. Беспроводные Project Rock True стоят $ 199, продажи начнутся 7 июня.