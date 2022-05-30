Thermal Grizzly объявляет о выпуске контактной рамки для Intel Alder Lake, которая обещает снизить температуру до 10º

Компания Thermal Grizzly разработала новую контактную раму, предназначенную специально для устранения проблем с изгибом, характерных для новейших процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения. Разработанная в сотрудничестве с выдающимся мастером разгона Der8auer, новая рама Contact Frame обещает снизить рабочую температуру процессора Intel Alder Lake. По словам компании, это улучшение достигается за счет фиксации независимого механизма загрузки этой платформы (ILM), который, как было доказано, слегка отклоняет встроенный теплораспределитель (IHS), уменьшая его способность теплопередачи.

Как показало тестирование, новая контактная рамка для LGA 1700 снизила рабочую температуру Intel Core i9-12900K на целых 10,19 °C — с 70,48 °C без контактной рамки до 60,29 °C после ее установки. ЦП был настроен для запуска популярного стресс-теста Prime95 с малым БПФ на фиксированной частоте 5 ГГц на его P-ядрах. E-ядра процессора были деактивированы, чтобы не скомпрометировать результаты, а подсистема памяти работала на частоте DDR5-7000.
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