Thermalright Turbo Right 360 выглядит шикарно

Официально представлена новая система жидкостного охлаждения Thermalright Turbo Right 360, которая выглядит достаточно привлекательно и обладает всеми теми преимуществами, о которых мечтает пользователь при сборке мощного компьютера. Здесь есть радиатор на три секции с тремя вентиляторами, который обеспечивает равномерное распределение тепла и охлаждение жидкости в системе, есть довольно стильная мощная помпа, которая будет активно выгонять жидкость по шлангам и обратно. Стоимость этой системы пока что никто не называет, но производитель уверен, что в ближайшем будущем данная система уже отправится в продажу и каждый сможет себе такую красоту купить. Все же система действительно крутая и денег своих точно стоит.