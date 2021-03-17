Thermalright представила башенный кулер Silver Arrow ITX-R Rev A

Thermalright представила башенный двухсекционный кулер для процессора Silver Arrow ITX-R Rev A.

Silver Arrow ITX-R Rev A является улучшенной версией оригинального кулера Silver Arrow ITX-Rс 2017 года выпуска. Новый Silver Arrow ITX-R Rev A имеет алюминиевые ребра немного меньшего размера по направлению к нижней части стека ребер, что позволило снизить вес радиатора на 30 граммов.

В комплекте с кулером идет только один вентилятор TY-129B. Вентилятор вращается со скоростью от 600 до 1500 об/мин.

Кулер способен выдержать тепловые нагрузки до 240 Вт. Thermalright Silver Arrow ITX-R Rev A поддерживает следующие сокеты: AMD AM4, Intel LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Сколько стоит кулер производитель не сообщает.