Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP90-X36 Black для процессора

Компания Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP90-X36 Black для процессора.

Кулер выполнен в черном исполнении. В AXP90-X36 Black используется вентилятор TL-9015B со скоростью вращения до 2700 Об/мин при уровне шума 22,4 дБА.

Черный алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками толщиной 6 мм обеспечивают максимальное рассеивание тепла. Медная опорная пластина имеет ровную поверхность, что гарантирует идеальный прижим.

Размеры кулера составляют 95 мм x 94,5 мм x 36 мм, вес всего 230 граммов. Thermalright AXP90-X36 Black поддерживает установку на сокеты от AMD и Intel.

Стоимость кулера компания не раскрыла.
Комментарии и отзывы Thermalright AXP90-X36 Black
Сравнительный тест Deepcool Gammaxx 400 ...
В рамках «Лаборатории» мы проводили ранее детальное тестирование башенных кулеров ...
EK Water Blocks выпустила систему охлажд...
EK Water Blocks выпустила систему охлаждения серии Nucleus. В серию вошли два кулера EK-Nucleus AIO Lux и...
Thermalright представила кулер TA 120 EX...
Thermalright представила очередную систему охлаждения для процессора - TA 120 EX. ...
Thermaltake представила систему охлажден...
Компания Thermaltake представила систему жидкостного охлаждения серии Floe RC в исполнении Snow Edition. ...
Обзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. ...
Не так давно мы изучали обновленные вентиляторы Arctic F12 PWM PST и тогда же отмечали, что вышло сразу п...
Alphacool представила водоблок Eisblock ...
Компания Alphacool разработала водоблок серии Eisblock Aurora GPX для видеокарт RTX 3080 Ti. Новый водобл...
Corsair представила систему охлаждения д...
Компания Corsair представила систему охлаждения для процессора iCUE H170i Elite Capellix. ...
Lian Li анонсировала новую линейку венти...
Компания Lian Li анонсировала новую линейку вентиляторов UNI FAN AL120. Новинка предлагает белый и черный...
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor