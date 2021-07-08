Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP90-X36 Black для процессора

Компания Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP90-X36 Black для процессора.

Кулер выполнен в черном исполнении. В AXP90-X36 Black используется вентилятор TL-9015B со скоростью вращения до 2700 Об/мин при уровне шума 22,4 дБА.

Черный алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками толщиной 6 мм обеспечивают максимальное рассеивание тепла. Медная опорная пластина имеет ровную поверхность, что гарантирует идеальный прижим.

Размеры кулера составляют 95 мм x 94,5 мм x 36 мм, вес всего 230 граммов. Thermalright AXP90-X36 Black поддерживает установку на сокеты от AMD и Intel.

Стоимость кулера компания не раскрыла.