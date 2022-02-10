Thermalright представила низкопрофильный процессорный кулер AXP120-X67

Компания Thermalright представила AXP120-X67, низкопрофильный процессорный кулер премиум-класса с верхним потоком, высотой 67 мм с установленным вентилятором.

Кулер оснащен алюминиевым радиатором с ребрами типа C, в котором тепло отводится от никелированного медного основания класса C1100 и передается на пакет ребер через шесть тепловых трубок толщиной 6 мм из того же материала. материал. Ребристый стек расположен вдоль плоскости материнской платы и обдувается 120-мм вентилятором толщиной 15 мм с верхним потоком.

Входящий в комплект 120-мм вентилятор Thermalright TL-C12015 имеет толщину 15 мм, оснащен гидродинамическим подшипником, вращается со скоростью до 1800 об/мин, выталкивая воздушный поток до 59 кубических футов в минуту, при статическом давлении 1,36 мм водяного столба и 26,1 дБА максимальный уровень шума. Кулер имеет размеры 120 мм x 123,5 мм x 67 мм (ШхГхВ) и весит 490 г. Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП — LGA1700, LGA1200 и AM4. Компания не раскрыла цены.