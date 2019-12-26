Thermalright представила новый кулер

Thermalright представила двухбашенный кулер Frost Spirit 140. Кулер использует два вентилятора, 140 мм и 120 мм. Оба вентилятора являются моделями PWM с подшипниками S-FDB и максимальной скоростью 1500 об/мин.

Радиатор имеет 58 охлаждающих ребер. У основания они укорочены для совместимости с высокими модулями памяти. Thermalright использует 8 мм тепловые трубки, их количество уменьшено до четырех.

Основание изготовлено из никелированной меди. Процессорный кулер совместим с разъемом AMD AM4 и разъемом Intel LGA 115x, 2011 и 2066. Кулер весит 1000 г даже без вентилятора.