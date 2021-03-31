Thermalright представила процессорный кулер Frost Commander 140

Представлен массивный кулер Thermalright Frost Commander 140 с двумя радиаторами. Кулер разработан для охлаждения мощных процессоров и совместимости с высокими модулями памяти.

Благодаря использованию 120 мм на первом радиаторе, кулер обеспечивает зазор для установки модулей памяти высотой до 40 мм. Между радиаторами устанавливается 140 мм вентилятор. Для установки третьего вентилятора в комплектацию входят дополнительные монтажные крепления.

Максимальная скорость вращения 120 мм вентилятора составляет 1850 об/мин, а 140 мм вентилятор имеет максимальную скорость вращения 1800 об/мин.

Два радиатора идентичны, оснащена 53 алюминиевыми ребрами. Основание выполнено из никелированной меди с 8 мм тепловыми трубками. Высота кулера 160 мм. Frost Commander 140 поддерживает сокеты AMD AM4 и Intel LGA 115x/1200/2011/2066.

Стоимость и доступность кулера Thermalright Frost Commander 140 не раскрыты.