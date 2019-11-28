Thermalright представляет низкопрофильный кулер

Thermalright предлагает радиатор охлаждения, полностью изготовленный из меди. Все от радиатора, нагревательной пластины и тепловых трубок состоят из меди. Он способен отводит тепло от процессора TDP которых составляет 180 Вт. Такое охлаждение подойдет для сборок ITX или HTPC. Размеры AXP-100 составляют 108 мм х 121 мм х 44 мм. Он имеет шесть тепловых трубок.

Вентилятор выполнен в медных тонах с оранжевым и темно-красным корпусом. Скорость вращения переменная от 900 до 2500 Об/мин. Подсветки, как вы понимаете тут нет. Кулер совместим с AMD, а также с Intel 775/115X/1366/2011/2066. Стоимость AXP-100 составляет 80 долларов.