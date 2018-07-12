Thermalright выпускает кулер Silver Arrow TR4 для процессоров Ryzen Threadripper

Thermalright представляет новый высокопроизводительный и инновационный кулер Silver Arrow IB-E, разработанный исключительно для нового процессора AMD ThreadRipper. Он облает поистине гигантской тепроотдачей в 320 Вт. Silver Arrow TR4 является идеальным решением для процессоров премиум класса.

Чтобы эффективно справляться с огромным количеством отработанного тепла Ryzen ThreadRipper - без перекрытия слотов для оперативной памяти - Thermalright снабдили кулер Silver Arrow TR4 вентилятором TY 143, который размещается между двумя башнями радиатора. Данный вентилятор имеет высокий показатель пропускной способности, благодаря большему протоку воздуха процессор будет более эффективно охлаждаться без потери в производительности. Thermalright Silver Arrow TR4 совместим в большим количеством материнских плат и корпусов. Такая конструкция ребер гарантирует, что верхний слот PCIe на материнских платах ATX не будет блокироваться кулером.