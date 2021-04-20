Thermalright выпускает кулер для процессора Peerless Assassin 120 Black

Thermalright Peerless Assassin 120 Black - новый кулер компании, выполненный полностью в черном исполнении. Кулер имеет башенную конструкцию с двумя радиаторами.

Модель Peerless Assassin 120 Black немного меньше кулера Frost Commander 140, который был представлен ранее.

Комплектуется Peerless Assassin 120 Black двумя 120 мм вентиляторами Thermalright TL-C12B. Максимальная скорость которых заявлена как 1550 об/мин. Уровень шума при этом 25,6 дБА.

Медное никелированное основание кулера имеет ровную поверхность. Шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм непосредственно контактируют с процессором. С установленными вентиляторома высота Peerless Assassin 120 Black составляет 157 мм. Общий вес 1,02 кг.

Стоимость кулера Thermalright Peerless Assassin 120 Black не раскрыта.