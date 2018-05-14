Thermalright выпускает охлаждение ARO-M14 для AMD Ryzen

Основанный на Macho Rev.B, ARO-M14 оснащен шестью мощными 6-мм тепловыми трубками. Они прочно интегрированы в никелированную медную основу, чтобы обеспечить наиболее эффективное рассеивание тепла.Благодаря прилагаемому вентилятору TY 147-A, ARO-M14 остается тихим даже при максимальной скорости вентилятора. Вентилятор оптимизирован для работы с низким уровнем шума от 15 до 21 дБ (A). Вентилятор также производит впечатляющее количество воздушного потока от 28,7 до 125 м³ / ч.MSRP: 49,99 € вкл. 19% НДС