Thermalright выпускает полностью медный кулер

Компания Thermalright выпустила кулер для процессоров AXP-90 Full Copper с верхним потоком для низкопрофильных сборок ПК.

Четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм соприкасаются с процессором через медную опорную поверхность с зеркальной отделкой. Имеет 92-мм вентилятор TL-9015R толщиной 15 мм . Этот вентилятор принимает 4-контактный вход ШИМ, вращается со скоростью до 2700 об / мин, выталкивая до 42,58 кубических футов воздуха, с выходным шумом всего 22,4 дБА. При установленном вентиляторе AXP-90 имеет размеры 97 х 92 мм х 47 мм (ШхГхВ) и весит 490 г. Поддерживаются два варианта варианта кулера, специфичных для типа сокета процессора: AXP-90 Full Copper LGA115X и AXP-90 Full Copper AM4.

Цена:

AXP-90 Full Copper будет доступен за 42,70 долларов США.