Thermalright выпустила низкопрофильный кулер для ЦП AXP90-X47

Низкопрофильный кулер Thermalright AXP90-X47 разработан специально для компактных систем Mini-ITX. Высота кулера с установленным вентилятором составляет 47 мм.

Алюминиевый радиатор имеет 54 ребра. Основание изготовлено из никелированной меди, четыре тепловые трубки толщиной 6 мм выполнены из того же материала. 92-мм вентилятор Thermalright TL-9015 вращается со скоростью до 2700 об/мин. Уровень шума на максимальных оборотах достигает 22,4 дБА.

Размеры кулера 92 мм x 92 мм x 47 мм (ШxГxВ, с установленным вентилятором). Масса кулера составляет 310 граммов.

Thermalright AXP90-X47 предназначен для платформ AMD AM4 и Intel LGA1200 и LGA115x.

Стоимость кулера Thermalright AXP90-X47 не объявлена.