Thermalright выпустила процессорный кулер True Spirit 90M Rev B

Thermalright выпустила кулер для процессора True Spirit 90M Rev B.

Основное обновление True Spirit 90M Rev A от 2013 года, Rev B поставляется с четырьмя тепловыми трубками толщиной 6 мм вместо трех. Алюминиевый стек плавника продвинулся немного дальше влево и вверх, чтобы освободить больше места возле области памяти материнской платы и слота M.2, ближайшего к разъему для процессора. У этого также есть обновленная эстетика (различные цвета). Добавлена поддержка для некоторых новых процессорных сокетов, таких как AM4.

Тепловая нагрузка между двумя ревизиями остается неизменной на уровне 120 Вт. Размеры 102 x 50 x 125 мм (Ш x В x В), кулер весит 365 г, что фактически на 22 г легче, чем Rev A. Вентилятор принимает 4-контактный вход ШИМ, вращается от 800 до 2000 об / мин и толкает до 39,36 кубических футов воздуха с уровнем шума 27 дБА. True Spirit 90M Rev B заменяет Rev A по цене 29 долларов.