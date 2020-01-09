Thermaltake Floe RC360 охладит и ОЗУ

В последнее время жидкостные системы охлаждения начали пользоваться какой-то безумной популярностью, так как пользователи хотят получить тихую систему охлаждения для своего компьютера, которая при это будет выглядеть красиво и интересно. К примеру, в релиз отправилась новинка Thermaltake Floe RC360, которая поступит в продажу в первом квартале 2020 года. Это система охлаждения, которая не только выглядит очень и очень стильно, но и позволяет охлаждать сразу и процессор, и оперативную память. Для тех пользователей, которые покупают планки ОЗУ с высокой частотой памяти и потом еще и разгоняют ее, это действительно серьезное преимущество, которое позволяет не переживать о слишком высоких температурах. Стоимость пока что в секрете.