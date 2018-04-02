Официально анонсированы вентиляторы Thermaltake Pure Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition, которые продаются по три штуки в комплекте. Столь длинное название достаточно легко запутает пользователя, однако все довольно просто. Вентиляторы предназначены для установки на систему водяного охлаждения и продаются по три штуки. Вы можете поставить их и на любую другую часть корпуса, если есть желание, но на радиаторе продукт покажет себя лучше всего. Подсвечиваются вентили RGB-подсветкой, выглядит очень стильно и привлекательно, плюс они довольно тихие и отлично гоняют воздух по вашему компьютеру. Стоимость комплекта пока что не называется, но дешевым он точно не будет — 120 мм вентилятор с RGB и хорошим потоком воздуха сам по себе стоит немалых денег, а когда они идут еще и в комплекте, то тем более.