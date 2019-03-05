Thermaltake Riing Duo 14 RGB для вашей СЖО

2019-03-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermaltake Riing Duo 14 RGB; [116]
Официально представлен набор вентиляторов Thermaltake Riing Duo 14 RGB, которые созданы специально для радиатора системы жидкостного охлаждения. Дело в том, что у некоторых СЖО в комплекте идут довольно плохие вентиляторы, которые могут шуметь излишне или просто не быть оборудованы подсветкой. И со временем вы захотите их заменить на что-то более совершенное и красивое, чтобы вы могли получать удовольствие от созерцания этой красоты. Именно для таких вот пользователей был придуман набор Thermaltake Riing Duo 14 RGB, который позволяет полностью заменить вентиляторы в радиаторе и получить подсветку с хорошим охлаждением и прочими бонусами. Пока что цена на набор скрыта, но мы уверены, что ничего слишком уж дорогого тут нет.


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