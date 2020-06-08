Thermaltake анонсировала систему охлаждения Floe DX AIO RGB. Линейка Floe DX AIO RGB была анонсирована на Thermaltake Expo. Это замкнутая система жидкостного охлаждения с вентиляторами Riing Duo RGB. Линейка Thermaltake Floe DX AIO RGB доступна в варианте с 240, 280 и 360 мм радиатором, а также полную совместимость с процессорами Intel и AMD. Медное основание и микроканальная структура водоблока позволяет лучше охлаждать процессор. В комплекте есть цифровой контроллер.

Благодаря программе TT RGB PLUS Ecosystem пользователь может настроить светодиоды по своему усмотрению. Компания Thermaltake планирует выпустить линейку Floe DX AIO RGB этим летом. Стоимость не объявлена.