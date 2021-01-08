Thermaltake анонсировала воздушные кулеры серии TOUGHAIR

Thermaltake анонсировала новые воздушные кулеры серии TOUGHAIR. Thermaltake TOUGHAIR будет включать в себя три модели, TOUGHAIR 110, TOUGHAIR 310 и TOUGHAIR 510. Все модели оснащены новым вентилятором TOUGHFAN 12 Turbo с усовершенствованным гидравлическим подшипником второго поколения и новыми лопастями LCP. Скорость вращения вентилятора составляет от 500 до 2000 об/мин. Алюминиевый радиатор новой серии также подвергся улучшению. Кулеры поддерживают сокеты AMD и Intel.

Кулеры Thermaltake TOUGHAIR подходят как для компактных систем, так и для мощных. Компания планирует показать их на выставке Thermaltake Expo в январе 2021 года.
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