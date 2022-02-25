Thermaltake анонсирует бирюзовый и зеленый варианты процессорных кулеров ToughLiquid ARGB Sync и ToughAir 510

Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов, систем охлаждения и игровых периферийных устройств, расширяет линейку жидкостных и воздушных кулеров, представляя устройства в новом цвете.

Универсальная система жидкостного охлаждения TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync Turquoise/Racing Green дополняет серию жидкостных охладителей AIO более яркими моделями. Светодиоды, которыми можно управлять с материнских плат, совместимых с 5V RGB. Примечательно, что TOUGHFAN 12 — это превосходный вентилятор со скоростью до 2000 об/мин и уровнем шума всего 22,3 дБа, обеспечивающий превосходное бесшумное охлаждение. СЖО TOUGHLIQUID 240 ARGB Sync Turquoise/Racing Green — лучший выбор для пользователей, которые ищут функциональный и красивый универсальный жидкостный охладитель All-In-One.

Однако, если вы ищете воздушный кулер специального цвета без RGB-подсветки, кулер ЦП TOUGHAIR 510 Turquoise/Racing Green отлично подойдет вам. Они имеет конструкцию с двумя вентиляторами в одной башне и оснащены двумя оптимизированными 120-мм вентиляторами с высоким статическим давлением, вдохновленными TOUGHFAN 12 Turquoise/Racing Green. Он также имеет четыре U-образные тепловые трубки, которые проходят через радиатор новой конструкции с асимметричной структурой ребер, гарантируя выдающуюся производительность.

Комментарии и отзывы Thermaltake ToughLiquid ARGB
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