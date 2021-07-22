Thermaltake представила СЖО Floe RC Ultra

В последнее время производителям компьютерных комплектующих довольно трудно удивить потенциального покупателя, чтобы он отказался от своего компонента и приобрел новинку за внушительные деньги. Обычно производитель просто устанавливал подсветку или какую-то красивую декоративную штуку, но когда весь рынок уже усыпан подсветкой, то выехать на этом не выйдет. Именно по этой причине Thermaltake решила выпустить свою новую систему жидкостного охлаждения Floe RC Ultra, которая оборудована сразу двумя водоблоками. Один устанавливается на сам процессор, как и всегда, а второй устанавливается уже на планки оперативной памяти, которые в последнее время тоже стали активно охлаждать.

Впрочем, стоит понимать, что в большинстве случаев охлаждать оперативную память просто нет необходимости. Более того, на оба блока производитель поставил дополнительно дисплеи, которые позволяют следить за состоянием компонентов в режиме реального времени. Тоже нельзя сказать, что это удобное решение, так как производитель почему-то не подумал, что вы не будете каждый раз заглядывать в корпус ради того, чтобы оценить уровень температуры на процессоре или оперативной памяти. Но, с другой стороны, новинка все равно выглядит достаточно привлекательно для тех, кто не пожалеет на этот продукт денег.
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