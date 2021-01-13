Thermaltake представила корпус Divider 300 TG в современном дизайне

Компания Thermaltake расширяет свой ассортимент корпусов представив новинку Divider 300 TG. Он будет доступен в черном и белом исполнении (Divider 300 TG Snow), также будут представлены версии с подсветкой и без.

Корпус выглядит элегантно, с двумя панелями из закаленного стекла толщиной 3 мм. Боковая панель симметрична, выполнена из стали и стекла. Divider 300 TG поддерживает материнские платы ATX форм-фактора. В нем достаточно места для установки кулера высотой до 145 мм и видеокарты длиной до 390 мм.

120 мм вентилятор установлен на задней панели. Корпус совместим с радиаторами СЖО, до 360 мм на переднюю панель и 240 мм со стороны материнской платы.

В комплект поставки входит кронштейн для установки видеокарты в вертикальное положение. Корпус защищен от попадания пыли благодаря магнитным фильтрам. Порты ввода-вывода включают два порта USB 3.0 и один порт USB 3.1 (Gen 2) Type-C.

Корпуса Thermaltake Divider 300TG поступят в продажу в феврале. Цены начинаются от 79 долларов.