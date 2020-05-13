Thermaltake представила новые кулеры TH120 и TH240 ARGB AIO

Thermaltake выпустила новую линейку кулеров «все в одном» TH120 и TH240 ARGB Sync, предлагаемых по доступной цене, но оснащенные большинством современных наворотов.

Вентиляторы с высоким статическим давлением также поставляются с подсветкой RGB по умолчанию и совместимы с материнскими платами с поддержкой 5V RGB от ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI и Biostar. Насос оснащен кольцом RGB и логотипом Thermaltake, оба из которых имеют адресные светодиоды.

Освещением можно управлять с помощью встроенных контроллеров Smart Fan. Сам блок оснащен стандартной медной базовой пластиной для лучшей теплопроводности. Тем не менее, похоже, что кулеры не будут поддерживать новейшие процессоры Intel 10-го поколения для настольных ПК. Thermaltake предлагает поддержку только Intel LGA 1156 и AMD AM4. Новая линейка доступна от $ 75 за младшую модель.