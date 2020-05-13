Thermaltake представила новые кулеры TH120 и TH240 ARGB AIO

Thermaltake выпустила новую линейку кулеров «все в одном» TH120 и TH240 ARGB Sync, предлагаемых по доступной цене, но оснащенные большинством современных наворотов.

Вентиляторы с высоким статическим давлением также поставляются с подсветкой RGB по умолчанию и совместимы с материнскими платами с поддержкой 5V RGB от ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI и Biostar. Насос оснащен кольцом RGB и логотипом Thermaltake, оба из которых имеют адресные светодиоды.

Освещением можно управлять с помощью встроенных контроллеров Smart Fan. Сам блок оснащен стандартной медной базовой пластиной для лучшей теплопроводности. Тем не менее, похоже, что кулеры не будут поддерживать новейшие процессоры Intel 10-го поколения для настольных ПК. Thermaltake предлагает поддержку только Intel LGA 1156 и AMD AM4. Новая линейка доступна от $ 75 за младшую модель.
Комментарии и отзывы Thermaltake TH120 и TH240 ARGB AIO
Обзоры:
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеемОбзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеем
Обзор ID-Cooling SE-224-XT Basic. Недорогое и эффективное охлаждение для AMD и IntelОбзор ID-Cooling SE-224-XT Basic. Недорогое и эффективное охлаждение для AMD и Intel
Новости:
Представлен кулер ID-Cooling SE-224-XT RGB

Компания ID-Cooling пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью SE-224-XT RGB, которая появитс...
Обзор ARCTIC Freezer 7 X (ACFRE00077A). Лучшая замена боксового охлаждения

Времена, когда для организации активного охлаждения рассматривались к покупке только супербашни и системы...
Cooler Master представляет новое поколение 120 мм вентиляторов Sickleflow

Cooler Master представила новые 120 мм вентиляторы серии Sickleflow. Компания проделала несколько улучшен...
Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросамиОбзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud AlphaЛучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB WhiteЛучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White
Qualcomm Snapdragon X60 5G-модем со скор...
Qualcomm Snapdragon X60 5G-модем со скорКомпания Qualcomm анонсировала третье поколение модема с поддержкой сети 5G. ...
Обзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор ...
Обзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор Есть немало сценариев, требующих вести съемку не только происходящего на дороге, но и в салоне автомобиля...
Смартфон Oppo Ace 2 появился в продаже...
Смартфон Oppo Ace 2 появился в продажеКомпания Oppo выпустила в продажу смартфон Ace 2, который был представлен пару недель назад. Цена на нови...
Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMP...
Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMPELARI SmartBot Turbo ...
Обзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активны...
Обзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активныНаушники с активным шумоподавлением ANC нельзя назвать доступными для массового пользователя. Большая час...
NVIDIA представит дискретные графические...
NVIDIA представит дискретные графическиеКомпания NVIDIA готовит замену графическому чипу начального уровня серии GeForce MX 300 основанному на ар...
NVIDIA выпустила RTX2080 Ti Cyberpunk 20...
NVIDIA выпустила RTX2080 Ti Cyberpunk 20Cyberpunk 2077 по-прежнему остается одной из самых раскрученных игр 2020 года, несмотря на отложенный сен...
Компьютерная игра Biomutant появится в э...
Компьютерная игра Biomutant появится в эИгра была представлена еще в 2017 году. Студии THQ Nordic и Experiment 101 сообщили что, игра находиться ...
Шейдер Pascal Gilcher улучшает графику к...
Шейдер Pascal Gilcher улучшает графику кКомпьютерная игра Deus Ex: Human Revolution была выпущена довольно-таки давно. Разработчик Levan продемон...
В Китае запретили симулятор эпидемий Pla...
В Китае запретили симулятор эпидемий PlaСимулятор эпидемий Plague Inc. от студии Ndemic Creations стал недоступен на территории Китая на мобильны...
Представлен ПК-корпус ASUS TUF Gaming GT...
Представлен ПК-корпус ASUS TUF Gaming GTКомпания ASUS пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью TUF Gaming GT301, которая ориентирована на создан...
PlayStation Store запустила распродажу и...
PlayStation Store запустила распродажу иКомпания Sony запустила новую распродажу игр в PlayStation Store. ...
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушникиОбзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники
Обзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стекломОбзор Corsair 110R Black (CC-9011183-WW). Недорогой корпус с закаленным стеклом
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменовОбзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменов
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor