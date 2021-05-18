Thermaltake представила систему охлаждения Floe RC Snow Edition для процессора и памяти

Компания Thermaltake представила систему жидкостного охлаждения серии Floe RC в исполнении Snow Edition. Серия Floe RC Snow Edition предлагает универсальное решение для охлаждения процессора и модулей памяти.

Thermaltake Floe RC Snow Edition представлена в двух версиях, с радиатором на 240 мм и 360 мм. Компоненты имеют белый дизайн. Блок охлаждения памяти совместим только с модулями памяти Thermaltake ToughRAM RC.

Система охлаждения выделяется яркой адресуемой подсветкой RGB. Она присутствует на вентиляторах, на блоке ЦП и на блоке памяти. Скорость вращения вентиляторов составляет от 500 до 1500 об/мин. Поддерживаемые сокеты AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Стоимость системы охлаждения Floe RC Snow Edition компания не раскрыла.
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