Thermaltake представляет новый кулер TOUGHFAN 12/14 белого цвета

Thermaltake, ведущий бренд премиум-класса для ПК, представляет новый кулер высокого статического давления TOUGHFAN 12/14 в белом цвете.

Как и все продукты серии TOUGHFAN, кулер TOUGHFAN 12/14 White Edition гарантирует бесшумное охлаждение, выдающуюся стабильность и длительный срок службы. TOUGHFAN 12/14 White оснащен вентилятором с высоким статическим давлением и ШИМ-управлением, что позволяет вентилятору работать с максимальной рабочей скоростью до 2000 об / мин при сохранении низкого уровня звукового шума всего 22,3 дБ-А.

Центральная часть ступицы двигателя TOUGHFAN 12/14 изготовлена ​​из полностью стального и медного корпуса, который усиливает вал, что может помочь повысить стабильность и долговечность, а также снизить уровень шума во время работы вентилятора. Антивибрационные резиновые прокладки, прикрепленные к углам, также помогают гасить вибрацию и защищать вентилятор и корпус.

Очаровательный внешний вид TOUGHFAN 12/14 White - это изюминка, которой нельзя пренебречь. Установка вентиляторов белого цвета - это как последний штрих в сборке вашего ПК. Лопасти вентилятора изготовлены из жидкокристаллических полимеров (ЖКП), обладающих высокой прочностью на растяжение. Их низкий коэффициент теплового расширения может снизить вибрацию вентилятора при полной нагрузке. Лопасти вентилятора White Edition имеют светло-серый цвет с перламутровым отблеском, что делает их элегантными и очень красивыми для полностью белого корпуса.