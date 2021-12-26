Thermaltake представляет вентиляторы TOUGHFAN 12 и TOUGHFAN 14 White Edition

Компания Thermaltake Technology представляет новые вентиляторы TOUGHFAN 12 White и TOUGHFAN 14 White. Серия TOUGHFAN стала более обширной с рядом цветов, включая черный, бирюзовый, зеленый и теперь белый для TOUGHFAN 12 и черно-белый для TOUGHFAN 14.

Максимальная скорость вращения вентиляторов Thermaltake TOUGHFAN 12/14 White составляет 2000 Об/мин при сохранении низкого уровня шума всего 22,3 дБА. В TOUGHFAN 12/14 используется гидравлический подшипник второго поколения с уникальной конструкцией и смазкой для снижения трения и продления срока службы вентилятора.

Антивибрационные резиновые прокладки гасят вибрацию вентилятора, позволяя ему вращаться на более высоких уровнях без снижения уровня шума. Лопасти вентилятора изготовлены из специального жидкокристаллического полимера (LCP), который сводит к минимуму вибрацию при работе вентилятора на полной скорости.

Thermaltake TOUGHFAN 12 White и TOUGHFAN 14 White предлагаются в комплекте с одним вентилятором по цене 24,99 и 29,99 долларов соответственно.