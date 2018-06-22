Thermaltake выпускает революционный низкопрофильный кулер Thermaltake Engine 27 1U

Thermaltake Engine 17 - это низкопрофильное воздушное охлаждение для разъема Intel LGA 1150/1151/1155/1156. Благодаря 17-миллиметровой высоте с компактным PWM вентилятором диаметр которого составляет 60 мм, он также является отличным выбором для любых сборок в небольшом форм-факторе. Уникальная металлическая конструкция (металлические ножи и ребра) с никелируемым медным основанием гарантирует чрезвычайно тихую, но мощную работу.

В отличие от традиционных процессорных кулеров, Engine 17 имеет полностью металлическую структуру и медную основу, которая обеспечивает более прочную конструкцию и эффективные тепловые показатели. Металлический вентилятор предназначен для прямого рассеивания тепла от процессора. В частности, металлическое основание вентилятора спроектировано с небольшими радиальными зазорами, которые позволяют моментально передавать тепло на вращающийся металлический вентилятор.

Металлический вентилятор с уникальной 40 лопастной конструкцией спроектирован для создания более большого воздушного потока, проходящего через радиатор, без лишнего шума. Вращение металлического ветилятора создаст центробежную силу для окружающего воздуха. В то же время она же будет вытеснять горячий воздух, чтобы можно было легко отвести тепло от лопастей вентилятора. Самое главное, что этот метод охлаждения может снизить шум и вибрацию вентилятора.