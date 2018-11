Thermaltake выпустил водоблоки специально для ASUS ROG Strix

Thermaltake анонсировала водоблоки Pacific V-RTX 2080 Plus (ASUS ROG) и Pacific V-RTX 2080 Ti Plus (ASUS ROG), разработанные специально для своих видеокарт ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 и 2080 Ti. В описании водоблоков с полным покрытием производитель выделяет подсветку на 12 светодиодах RGB, поддерживающую до 16,8 млн оттенков, которую можно контролировать с помощью фирменного программного обеспечения TT RGB PLUS с функцией управления голосом TT AI или Amazon Alexa.

Водяной блок снабжен медным основанием. На участке, прилегающем к GPU, сформированы микроканалы с ребрами толщиной 0,5 мм, улучшающие рассеивание тепла. Кроме того, в комплект входит пластина толщиной 4 мм, изготовленная из алюминиевого сплава, которая полностью закрывает заднюю часть графического процессора и помогает предотвратить сгибание печатной платы. Приблизительная цена 189,99 долларов.