Thermaltake выпустила резервуар с помпой Pacific PR32-D5 Plus

Компания Thermaltake выпустила резервуар с помпой для систем, построенных на жидкостном охлаждении.

Pacific PR32-D5 Plus - это резервуар с помпой, вместимостью 400 мл. Резервуар имеет поворотный колпачок на 360 °. 12 адресуемых светодиодов позволяют использовать световые эффекты с помощью ПО TT RGB Plus. Мощный насос обеспечивает расход до 1135 литров в часов с 5 уровнями управления скорости.

В комплект поставки также входит кронштейн, который позволяет пользователям устанавливать Pacific PR32-D5 Plus на вентилятор. Резервуар имеет стандартные разъемы G1/4".

Thermaltake Pacific PR32-D5 Plus поступит в продажу в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Thermaltake Pacific PR32-D5 Plus
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