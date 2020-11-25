Thermaltake выпустила резервуар с помпой Pacific PR32-D5 Plus

Компания Thermaltake выпустила резервуар с помпой для систем, построенных на жидкостном охлаждении.

Pacific PR32-D5 Plus - это резервуар с помпой, вместимостью 400 мл. Резервуар имеет поворотный колпачок на 360 °. 12 адресуемых светодиодов позволяют использовать световые эффекты с помощью ПО TT RGB Plus. Мощный насос обеспечивает расход до 1135 литров в часов с 5 уровнями управления скорости.

В комплект поставки также входит кронштейн, который позволяет пользователям устанавливать Pacific PR32-D5 Plus на вентилятор. Резервуар имеет стандартные разъемы G1/4".

Thermaltake Pacific PR32-D5 Plus поступит в продажу в ближайшее время.