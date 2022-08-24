Thermaltake выпустила вентиляторы SWAFAN 12 RGB и SWAFAN 14 RGB со съемными лопастями.

Новые вентиляторы обеспечивают более эстетичный вид, обеспечивают улучшенный воздушный поток. Они могут быть установлены как на корпус, так и радиаторы СЖО.
Конструкция со съемными лопастями позволяет легко провести техническое обслуживание и чистку. Лопасти можно помыть под струей воды.
В комплектацию входит специальная смазка для обслуживания вентилятора. RGB-подсветку можно настроить с помощью программного обеспечения TT RGB PLUS 2.0.
Вентиляторы линейки SWAFAN доступны в вариантах размером 120 мм и 140 мм, а также SWAFAN 12 RGB и SWAFAN 14 RGB. Обе версии продаются в упаковке с 3 вентиляторами.
Цена комплекта их трех вентиляторов SWAFAN 12 RGB составляет 119 долларов, а SWAFAN 14 RGB продается за 129 долларов.