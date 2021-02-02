Thermaltake выпустила водоблок Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090. Они были разработаны для графических карт ASUS ROG STRIX RTX 3070 и 3080/3090. Водоблоки являются частью экосистемы TT RGB и поддерживают программное обеспечение TT RGB Plus.

Конструкция водоблока предлагает более высокий поток охлаждающей жидкости, благодаря микроканальной структуре. Водоблок имеет медное основание с зеркальным антикоррозийным никелевым покрытием, а верхняя крышка из акрила. Для подключения есть два стандартных резьбовых отверстия G 1/4". Водоблоки оснащены 12 встроенными светодиодами.

Кроме того в комплектацию входит задняя металлическая пластина, которая предотвращает сгибание печатной платы. Цены на Pacific V-RTX 3070 и Pacific V-RTX 3080/3090 еще не известны.