Thermaltake выпустили резервуар+помпу PR32-D5 Plus и водоблок Pacific MX1 Plus

Компания Thermaltake рада объявить о готовности к продаже комбинированного резервуара и насоса Pacific PR32-D5 Plus и водяного блока для процессора Pacific MX1 Plus.

Водоблок Pacific MX1 Plus предназначен для тех, кто ищет водоблок с уникальным дизайном. Он имеет зеркальную верхнюю крышку, которая оснащена 12 светодиодами, благодаря которым создается ощущение глубины. Водоблок имеет медное основание с зеркальным антикоррозийным никелевым покрытием, которое обеспечивает отличную теплопередачу.

PR32-D5 Plus оснащена уникальной системой поворота платформы резервуара на 360 °, благодаря которой пользователи могут регулировать положение отверстий под фитинги, даже после установки в корпус, обеспечивая большую гибкость при установки системы охлаждения. Помимо стандартного резервуара и подставки для помпы, в комплект поставки также входит кронштейн, который позволяет пользователям зафиксировать Pacific PR32-D5 Plus на вентиляторе.
Комментарии и отзывы Thermaltake PR32-D5 Plus
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