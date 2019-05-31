Tianma продемонстрировала 7,4-дюймовый складной дисплей на Computex 2019

Tianma была единственным китайским производителем дисплеев на Computex в этом году. Компания показала новый 7,4-дюймовый складной дисплей.

Радиус изгиба WQHD AMOLED дисплея составляет 3 мм, угол сгиба 0°-180°. Толщина модуля меньше 0,25 миллиметра, а соотношение сторон 21:9. Так же, как это реализовано в Galaxy Fold, экран складывается внутрь. Благодаря тому, что складная подложка выполнена не из стекла, а из пластика, дисплей будет более гибким. Также этот материал делает его тоньше и портативнее. 7,4-дюймовый экран имеет разрешение 3360x1440, толщина рамки — 0,9 мм. Выход Tianma на рынок складных дисплеев расширит выбор для производителей складных смартфонов. Первые устройства с новым экраном появятся на рынке в первой половине 2020 года.