Тим Кук планирует покинуть Apple

Недавно Тим Кук, глава компании Apple, дал достаточно обширное интервью известному американскому изданию, в ходе которого ему был задан вопрос о том, сколько он еще планирует находиться на посту главы крупнейшей компании в мире. В ходе данного интервью Тим Кук заявил, что не может точно сказать, сколько он ещё будет находиться на данном посту, но он добавил, что в течение ближайших десяти лет, скорее всего, он покинет пост СЕО, передав бразды правления другому человеку. Назвать точную дату, когда он планирует покинуть компанию, он пока что не может, и уточнил, что работать в какой-то другой компании он не планирует, так не представляет свою жизнь без компании Apple. Стоит отметить что Тим Кук работает в Apple в 1997 года, и является старейшим сотрудником компании.